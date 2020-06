Nemrég egy budapesti általános iskola online tanévzáró ünnepségén történt egy olyan eset, amely sokkolta a szülőket és a gyerekeket. Az iskolai diákjai épp a Zoom alkalmazáson keresztül bonyolították le az évzáró ünnepséget, amikor hirtelen egy arcát eltakaró férfi jelent meg a képernyőn, és maszturbálni kezdett. A rendőrség azóta nyomoz az ügyben, de még nincs előrelépés. A téma egyik szakértője elárulta, mit tehetünk a biztonságunkért.

"Egyik platformról se lehet egyértelműen elmondani, hogy jobb lenne a másiknál. Elvégre mindegyiknek az a célja, hogy kényelmes és biztonságos hívást biztosítson a felhasználói számára. Amennyiben bármilyen probléma adódna valamelyikkel, úgy azt napokon belül meg tudnák oldani" – vélekedett Makay József kiberbiztonsági szakértő.

Elmondása szerint természetesen sok múlik a fejlesztőkön, ám a felelősség nem csak az övék, hanem a miénk is:

"Használjuk az operációs rendszerünk legfrissebb változatát, a biztonsági beállításaink és a telepített szoftverek is legyenek napra készek. Egy antivírusszoftver csodákra képes, így már tudtunk tenni a beszélgetésünk biztonságáért" - mondta a Blikknek, illetve hozzátette, csak akkor kapcsoljuk be a mikrofont és a kamerát, ha már mindenki más is készen áll a beszélgetésre.