Hajdú Péter ismét szerelmes, kapcsolata érdekében még életmódváltásba is kezdett.

Komoly edzésbe kezdett a közelmúltban Hajdú Péter, aki már öt kilótól meg is szabadult.

A tévés producer nagy valószínűséggel gyönyörű fiatal kedvese miatt is ugrott fejest a diétázás és a sport világába. Ahogy azt a life.hu is megírta, Péter és nála jóval fiatalabb szerelme már össze is költöztek és közösen nevelik vizsla kölyökkutyájukat.

"Szerettem volna fogyni, ezért kezdtem el konditerembe járni a fociedzések mellett. Személyi edző segít, általában nem használunk súlyzókat, főként saját testsúlyos gyakorlatokat csinálok, vagy kettlebellezek és TRX-szezem. Így most heti ötször sportolok, ebből kettő foci, három kondi. Szerencsére már látszik a befektetett munka, három hónap alatt 5 kilót adtam le, és izmot is sikerült építenem" - mondta el a Blikknek Hajdú.