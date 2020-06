Ahogy azt már megírtuk, szombaton délelőtt egy pucér férfi futott végig a Margit-szigeti futópályán. Sokkot kaptak az ott kocogók. Nem tudni, miért futott meztelenül a szigeten az a középkorú férfi, aki közben a következőt kiabálta: "Imádom magam! Köszönöm nektek!"

Egy járókelő lencsevégre kapta a férfit és feltöltötte a közösségi oldalára, sőt, azt is leírta, milyen érzések fogták el a nagy találkozás pillanatában.

"20 éve járok hetente többször a Margitszigetre futni. Mindig, minden pillanatát imádom és minden egyes alkalommal(!) nyújt vmi olyan váratlan élményt - túlnyomórészt természeti csodát -, ami lenyűgöz, amitől azt érzem, miért is nem itt töltöm az egész napomat?! Nos, a maihoz fogható eddig még nem történt. Először csak a harsány kiáltását hallottam meg: "Imádom magam! Köszönöm nektek!" A nyilvánvaló bolondérián túllendülve gondoltam, végül is milyen jó fej: hosszú önismereti munka állhat emögött, és még meg is köszöni másoknak:) Majd előbbukant Ő! Azt hiszem, újra hálás lehetek a sorsnak, h hátulról közelített" - meséli a nő.

Mint kiderült, a pucér férfi nem csak a szigeten meztelenkedett, hanem egészen a Széna térig lefutott Ádám-kosztümjében, ahol végül lekapcsolták a rendőrök.

"2020. június 27-én 12 óra 20 perc körül több bejelentés is érkezett arról, hogy egy meztelen férfi a Margit hídon Buda irányába sétál. A rendőrök a II. kerületben, a Széna téren intézkedés alá vonták, egy pokróccal betakarták, majd átadták a mentőknek, akik kórházba vitték" - írta meg a Blikk.