Az ausztráliai Victoria városában élő kislányt már egészen fiatal korában elkezdte zaklatni a saját apja, majd 14-15 évesen meg is erőszakolta. Ezután ez rendszeressé vált, gyakran nem is védekezett, így a lány teherbe is esett. Ekkor abortuszra vitte őt álnéven, de ezután is folytatta borzalmas tettét.

A férfi "titkos feleségének", vagy a "kis feleségének" nevezte a lányt, és azt mondta, azért erőszakolta meg, mivel neje nem volt hajlandó lefeküdni vele.

A nő csak felnőttként merte feljelenteni az apját, akkor amikor saját lánya már nyolcéves volt. Azt mondja, nem mert az esetről beszélni senkinek, mivel attól félt, nem hittek volna neki – írja a Dailymail Australia.

A férfi azzal védekezett, ha lánya elutasítóbb lett volna vele, akkor talán nem teszi ezt. Miután a lánya hangfelvétellel bizonyította apja bűnösségét, 16 és fél év börtönbüntetést kapott az orvos.