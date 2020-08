A pár helyre akarta hozni megromlott kapcsolatát, ám 2019 novemberére végleg különváltak útjaik. November 23-án a Peeni egész nap ivott, nem törődve azzal, hogy a nyolc gyerekük közül öten otthon voltak. Amikor elfogyott az ital a férfi kiment a közeli boltba egy újabb adagért, az alkoholtól azonban egyre inkább agresszívabb lett a viselkedése. Kötekedni kezdett az asszonnyal. Az indulatos kiabálás fenyegetőzésbe csapott át, ezért Selywn kiment a ház elé és azonnal hívta a rendőrséget. Ám a férfi utolérte és hatalmas erővel fejbe vágta. A nő kábultan esett a földre, ekkor verni kezdte, amit a diszpécser is végighallgatta, így azonnal segítséget küldött a helyszínre - írja a Mirror.

Az asszony kiabálást a gyerekek is meghallották és egyből kisiettek a ház elé, hogy megnézzék mi történik. A látványra az egyik 14 éves fiú azonnal odarohant, megpróbálta elhúzni Peenit az anyjától, de az ellökte magától. Ekkor a hatéves kisfiú is megpróbált segíteni az édesanyján, próbálta ingjénél fogva visszarántani őt és meg is harapta, de nem járt sikerrel.

Ezután a férfi fegyvert keresve felkapott egy 7 kilogrammos járókövet és 13-szor fejbe vágta vele az asszonyt. A diszpécser és az öt, tizennégy éven aluli, halálra rémült gyerek végighallgatta, illetve nézte, ahogyan a kegyetlen férfi szó szerint kivégzi a volt szerelmét.

A rendőrök azonnal letartóztatták.