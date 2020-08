A szerdai közlemény szerint az összes fertőzött száma 225 043-ra nőtt. A napi ingadozásokat kiszűrő hétnapos mozgó átlag jelenleg 2621. Ez a legrosszabb április 19-e óta, amikor Franciaország a járvány elleni küzdelem közepén járt, és a kormány szigorú korlátozásokat vezetett be. Akkor a mozgó átlag 2500 körül járt. A napi fertőzöttek száma is májusban volt utoljára ilyen magas. A francia hírügynökség meg is jegyzi, hogy a fejlemény váratlan a keddi 2238-as adat után.

Az elmúlt hét nap alatt 16 747 embert ért el a betegség. Kórházba szerdán 162-en kerültek, ami valamivel kevesebb, mint a keddi 185-ös adat. Egészségügyi intézményekben jelenleg 4806 embert kezelnek.

A tesztek 3,1 százaléka bizonyult pozitívnak az előző napi 3 százalékkal szemben. Szerdán országszerte 21 gócpontot tartottak nyilván Franciaországban.

Törökországban ismét meghaladta az 1300-at az új fertőzöttek napi száma

Több mint másfél hónap után ismét 1300 feletti értékkel, 1303-mal emelkedett a koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzöttjeinek napi száma - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter. Az eddig regisztrált esetek száma 253 108-ra nőtt.

A napi esetszámok a hatósági intézkedések fokozatos enyhítését követően legutóbb június utolsó hetében jártak hasonló magasságban. A mutató július második felében 900 közelébe ereszkedett, de augusztus 5. után már újfent 1200 körül alakult.

A kis-ázsiai országban szerdán 23-an vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben. A halálos áldozatok száma ezzel 6039-re emelkedett. A halálesetek napi száma május vége óta 14 és 30 között ingadozik.

Az elmúlt 24 órában a súlyos betegként nyilvántartottak száma tovább nőtt, 703-ról 719-re.

A gyógyultak száma 1002-vel 233 915-re emelkedett, ők teszik ki az esetek csaknem 92,5 százalékát.

A 83 milliós országban idáig mintegy 5,97 millió vírustesztet végeztek el.

Forrás: MTI