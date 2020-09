Megdöbbentő eset történt a napokban Alexandria városában, Dél-Afrikában. Egy nőt úgy megkínoztak, hogy nem is lehet felismerni.

A 18 éves Moesha Magothát a rendőrök találták meg abban a házban, ahol kínzás áldozata lett. A nő arcát olyan mértékig szétverték, hogy egyáltalán nem lehet felismerni, valamint 20 szúrt sebet találtak a vállán és a végtagjain is. A támadó meg is csonkította áldozata arcát: egy négybetűs káromkodást vésett a homlokára.

A szeptember 24-én megtalált Moesha azóta is kritikus állapotban van, a Livingstone kórházban kezelik. Egyelőre nem tudni, ki és miért támadta meg, ám az áldozat húga szerint több fenyegető levelet is kapott egy bizonyos Sean Nicolas Hendricks-től, akit le is tartóztattak. A férfi óvadék ellenében szeretett volna távozni, ám a hatóságok elutasították a kérelmét.

Jelenleg is zajlik a nyomozás, Sean Nicolasnak pedig gyilkossági kísérlet vádjával kell szembenéznie. A Moesháról készült képeket itt tudod megtekinteni.