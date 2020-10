Mariah Carey hamarosan megjelenő életrajzi könyve igen mélyen taglalja majd a világsztár szexuális szokásait. Minden párkapcsolatáról lerántja a leplet, többek között milliárdos vőlegényéről is mesél: másfél évig voltak együtt, ebből több mint fél évig jegyben is jártak, ám Mariah és a férfi között nem volt egyszer sem szexuális kapcsolat. A frigynek azonban nem emiatt lett vége, hanem Mariah vég nélküli költekezését elégelte meg az üzletember - írta meg a The Sun.