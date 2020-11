Alfonso Juarez tavaly nyáron találkozott a lánnyal, akit nem sokkal az ismerkedésük után bedrogozott, majd életveszélyesen megfenyegetett. A 35 éves dallasi férfinél fegyver is volt, amit többször is ráfogott áldozatára, sőt, amikor a nő ellenállni próbált, akkor ravaszt is meghúzta - ám a fegyver szerencsére nem volt megtöltve.

A Dallas Morning News szerint Juarez 2019 szeptemberében egy illegális weboldalon szexrabszolgaként hirdette a nőt, a bírósági feljegyzések szerint pedig a "Legsötétebb Lord" néven futó felhasználó 5000 dollár ajánlott érte, és 50 dollár előleget ki is fizetett Juareznek.

A fogvatartó egy benzinkúton találkozott a vásárlóval, Robert Gene Huberttel, és át is adta neki a nőt, akit arra köteleztek, hogy utazzon Huberttel Dél-Karolinába. Hubert ezt követően a lakásába zárta a nőt, és mint kiderült, volt még egy fogvatartottja.

A 19 éves áldozatra szegecses fémnyakörvet adott, meztelenre vetkőztette, és a kezébe nyomott egy listát, amelyen az általa kedvelt szexjátékszerek szerepeltek. Tanulmányoznia kellett őket, hogy a későbbiekben alkalmazni tudja. Mint kiderült, a másik áldozattal is hasonlóan bánt, rajta hegek és égési sérülések is voltak már.

A hírek eltérőek azzal kapcsolatban, hogy a 19 éves áldozat hogyan szabadult ki. Bizonyos hírek szerint a korábbi fogvatartója, Juarez könyörült meg rajta, míg más hírek szerint a lány édesapja fizetett a 66 éves Hubertnek, hogy engedje el a lányát.

Miután az áldozat visszatért Új-Mexikóba, a hatóságok fülest kaptak egy albuquerque-i pszichiátriai kórházból, ahol a nőt kezelték. Így kezdték el az eljárást a két férfi ellen, akik most őrizetben vannak, és ha elítélik őket, akkor életfogytig tartó börtönre számíthatnak - írja a Dallas News.com