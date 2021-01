Szép Szilveszter csupán 17 éves volt, amikor végignézte, hogy apja lemészárolta édesanyját, majd megszúrta őt is, de húgát sikerült megmentenie.

A tragédia estéjét megelőző napon, az apa egyik rokona felhívta a tinédzser fitú, hogy figyelmeztesse: "mindenki meg fog halni".

Szép Szilveszter így emlékezett vissza:

A fenti szobában tanultunk a húgommal, amikor hangokat hallottam. Lementem, és láttam, ahogy apám anyámmal kiabál. Ekkor vette elő a kést, és azt ordította, hogy megöl mindenkit, majd megszúrta anyámat.

A fiú már a zajok hatására húgára, Napsugárra gontolt, akit az emeleten elrejtett, majd édesanyja segítségére sietett. Ekkor a megvadult apa bordánszúrta fiát, aki még ilyen sebesüléssel is képes volt kirohanni a házból, át a nagybátyjához, aki hívta a rendőrséget.

A most 21 éves Szilveszter a Borsnak mesélt arról, miként tudta feldolgozni ezt a borzalmas traumát.

„Pokoli és harcos évek voltak ezek. Rendőrségi pszichológushoz jártam, most is gyakran beszélünk. A történtek után egy éven keresztül pánikrohamot kaptam minden szirénahangtól. De nem adtam fel... Megismertem egy csodálatos lányt, Alizt, két éve vagyunk együtt. Ő segített talpra állni, megmutatta, milyen újra szeretni. Most pedig, bár imádom a szakmámat, teljesítem gyerekkori álmomat, és két hét múlva katonának állok."