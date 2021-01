Borzalmas amit át kellett élnie a 47 éves Piroskának a napokban. A nő reggel dolgozni ment a gödöllői HÉV-vel, ahol egy férfi megtámadta.

„Negyed hatkor szálltam fel a HÉV-re Kerepesen. A harmadik kocsiban ültem, a húszas éveiben járó férfi pedig Szilasligeten szállt fel hozzám. Elől ültem, ő pedig először komótosan elment mellettem. Mogyoródnál még hátra is pillantottam, és láttam, hogy nekem háttal foglalt helyet. Miután Szentjakab megállótól elindultunk, váratlanul odajött hozzám és leült velem szemben. Rám nézett, és azt mondta, hogy toljam le a nadrágomat. A kezemben lévő telefonomat odaadtam neki, abban a reményben, hogy ezután majd békén hagy" – mesélte az asszony a Borsnak.

Mivel a nő nem teljesítette a kérését a férfi rátámadt, és teljes erejéből rugdosni kezdte az arcát.

„Ülő helyzetben voltam, próbáltam védekezni a kezemmel, de a térdeléseivel így is eltörte az orromat és a fogamból is kirúgott egy darabot. Küzdöttem az életemért, kiabáltam is, de ő azt hajtotta, hogy ne visítsak, mert elő veszi a kését és elvágja vele a torkomat, meg fog ölni. Kicsit csöndben maradtam, de aztán a félelemtől ismét felordítottam. Erre még erőteljesebben rám üvöltött, és nyomatékosította a halálos fenyegetését" – mesélte Piroska, aki lelkileg igyekszik tartani magát. Férjét és 12 éves lányát szinte jobban megviselték a történtek.