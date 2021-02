Képtelen elhunyt férje holmijaihoz nyúlni, Sas József özvegye mindent úgy hagyott, ahogy a néha művész.

"Tudom, hogy nem én vagyok egyedül ezen a világon a fájdalmammal, nagyon sokan özvegyülnek meg, és ők is mind szomorúak, de hiába látom azt, hogy más hogyan kezeli, nekem nem megy még. Szoknom kell a gondolatot, hogy magányos vagyok. Igyekszem elfoglalni magam, hogy egy nap legalább pár órára eltereljem a figyelmemet a fájdalomról. Persze, az élet is segít ebben valamennyire, hiszen nagyon sok hivatalos dolgot kell intéznem. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen sok feladat lesz" - mesélte a Borsnak az özvegy.