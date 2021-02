A 10 éves kislány azt a feladatot kapta az online oktatás keretein belül, hogy bizonyos kifejezések, mondatok segítségével fogalmazást írjon. Édesanyja legnagyobb döbbenetére a feladat többek között az alábbi mondatrészeket tartalmazta:"megujjazott", "amikor végighúztam az ujjaim rajta", "érezte az ő...", "megsimogattam", "megsimogatott" - írja a Daily Star.

Annette Farrington először nem akart hinni a szemének és azt hitte, hogy ő reagálja túl az egészet. Többször is elolvasta a félmondatokat, majd végül felhívta az iskolát, ahol megerősítették gyanúját. Az igazgatóhelyettes hívta vissza és nem győzött bocsánatot kérni a fatális hibáért. Kiderült, hogy az iskola egy harmadik fél szolgáltatását vette igénybe, mely otthoni oktatáshoz biztosít anyagokat. Sajnálatos módon nem vették észre, milyen anyag megy ki az általános iskolás gyerekeknek.

Az iskola azonnal megkereste a többi családot is, akik megkapták a szexuális tartalmú feladatot és megkérték őket annak azonnali törlésére. A város többi iskolájának is azt tanácsolta, hogy ellenőrizzék a harmadik féltől származó anyagokat és felhívták az online szolgáltató figyelmét is a tévedésre.