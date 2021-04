A 24 éves fiatal sztár főként "Welcome to Chili's", vagyis Üdv a Chilisben! című felvételeiről volt ismert, emellett pedig tehetséges zenész és zeneszerző hírében is állt.

Nemrég a TikTokon is megjelent, előtte azonban már 29 millió követője volt az egykori Vine-on, mostanra azonban egyik platform sem látható már. Packie becenevű fivére, Patrick Perkins a közösségi oldalon is gyászolja ikertestvérét.

"Nem tudom szavakba önteni az engem ért veszteséget" - olvashatóak Patrick szavai.

A fiú megígérte, hogy testvére iránti tiszteletből bakelit lemezen jelenteti majd meg Adam Latch Relay című albumát.

Azt, hogy mi okozhatta a fiatal sztár halálát, egyelőre nem tudni.