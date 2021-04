Több nőt is megerőszakolt 2014 környékén a pesterzsébeti rém Dunaharaszti és Pesterzsébet környékén. Később a rendőrség elkapta. Egyik áldozata így emlékszik vissza a szörnyű estére:

"Egy randevúról mentem haza hét évvel ezelőtt egy májusi napon, amikor az albérletem ajtajában hátulról elkapta a torkomat. Fojtószorítással a talajra kényszerített, rám nehezedett, majd az eszméletlenségig fojtogatott. Amikor magamhoz tértem, láttam, hogy a harisnyámat szétszaggatta, a szoknyámat fel-, a bugyimat pedig lehúzta, és százezer forintnyi értéket vitt el tőlem."

Nem sokkal ezután a rendőrség letartóztatta a férfit, akkor azt mondták a nőnek, nem történt nemi erőszak, mert a tettes impotensnek vallotta magát. Egy évvel később azonban a szakértői vélemény kimondta, mégiscsak megerőszakolták.

Az eset után a nő a belvárosba költözött, ahol megismerkedett a szomszédban élő férfivel.

"Az elején jól indult minden, de félreismertem, így végül megkeserítette az életemet. Rengeteget szenvedtem mellette, befolyásolt, manipulált, és a barátaimtól is elszigetelt teljesen. Kétszer kerültem pszichiátriára mellette. Uralkodó típus volt, sokáig a markában tartott, nem tudtam szabadulni tőle. Mindenért üvöltözött velem. Aztán évekkel ezelőtt, az erzsébeti rém után a párom is megerőszakolt, de ekkor még nem mertem feljelenteni. Állandóan őrjöngött, veszekedett, csapkodott, lökdösött és becsmérelt" – mesélte a Blikknek.

Az is előfordult, hogy a férfi kizárta párját, akinek be kellett törnie az ajtóüveget, emiatt pedig még őt perelték be.

"Amikor fel akartam menni a galériára, megfogta a bokámat és lerántott. Próbáltam védekezni, de hasba vágott ököllel" – emlékezett vissza az áldozat.

Egyszer pedig egy vidéki nyaralóban végighúzta a murván, és kicsavarta a kezét. A nő ezután elhagyta, csakhogy az iratai, a kocsija, és a munkaeszközei a mai napig nála vannak, és nem tudta visszaszerezni azokat.