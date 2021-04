A 34 éves Zsuzsa még császármetszéssel világra hozta kisfiát, ám később az anyuka belehalt a koronavírus-fertőzésbe. Férje mesélt arról, hogyan próbál most egyedül helytállni apaként.

Koronavírus fertőzésben hunyt el a 34 éves Zsuzsa kedden. A nő állapotos volt, amikor rosszul kezdte érezni magát, és kórházba került. Az orvosok úgy döntöttek a 30. hétben, hogy császármetszést hajtanak végre. Ám az anyuka már nem foghatta kezében a kisfiát, mivel ezután lélegeztetőgépre került, majd elhunyt koronavírus-fertőzésben.

„Zsuzsa március 18-án lett rosszul. Ízületi fájdalma volt, emiatt a körzeti orvosunktól kért beutalót Covid-tesztre. Pozitív lett. A kórházban kapott infúziót, vért vettek tőle, akkor még a laboreredményei sem voltak rosszak. Ahogy teltek a napok, az állapota egyre rosszabb lett, végül a császármetszés mellett döntöttek. Aznap beszéltem utoljára Zsuzsával. Megnyugtattam, hogy minden rendben lesz, mellette vagyunk. Küldött nekem üzenetben egy piros szívecskét. Tomika rendben jött a világra, ő viszont már nem láthatta. Lélegeztetőgépre került" – mesélte a Blikknek a párja, Tamás.

A nő még azelőtt fertőződött meg, hogy a kismamákat oltani kezdték, pedig szerette volna megkapni a vakcinát.

„Zsuzsa egy budapesti bölcsődében dolgozott. Arra született, hogy gyerekekkel foglalkozzon. Imádta őket és a gyerekek is őt. Borikát rajongásig szerette és izgatottan várta a második gyermekünk érkezését is. Egészséges volt, tele tervekkel, álmokkal, melyek már soha nem válhatnak valóra. Nemrég vettünk egy lakást, épp kezdtünk egyenesbe jönni, amikor megtörtént a tragédia" – mondta a férje, aki most próbál a gyerekekre fókuszálni minden erejével.

Tamás hálás minden segítségért, mivel nehéz helyzetbe került, miután magára maradt két gyerekkel. A TündérPakk Közhasznú Alapítvány segít a családnak, Az adományokat a következő számlaszámon fogadják: TündérPakk Alapítvány MagNet Bank Zrt. 16200106-11636920. Közlemény: COVID baba. Külföldről: SWIFT kód: HBWEHUHB IBAN: HU33 1620 0106 1163 6920 0000 0000.