Tucatnyi holttestet észleltek a Gangesz folyón lebegve, miközben Indiát továbbra is sújtja a brutális koronavírus-járvány második hulláma. Tanúk szerint Bahir állam hatalmas folyójába több mint 100 holttestet dobtak be, míg tucatnyian lebegtek az Uttar Pradesh-i Yamuna folyóban is. A folyópartokról készített felvételeken látható, hogy a megégett testek fele sodródik a vízben, míg sok testet már partra vetett a víz - írja a Mirror.

Az egyik helyi tisztviselő szerint a holttestek már legalább öt-hét napja a vízben vannak. Azt is hozzátette, hogy a testek máshonnan származnak, mivel nekik nincs olyan hagyományuk, hogy a holttesteket a folyóba helyezzék.

India közel áll a 250 000 hivatalos haláleset mérföldkőjének eléréséhez. A halálesetek óriási száma miatt a családok azért küzdenek, hogy tisztességesen el tudják temetni szeretteiket.

Úgy tűnik, hogy a szegények kénytelenek a folyóba dobni a holttesteket a világjárvány közepette" - mondta az egyik szemtanú, aki három családtagját vesztette el a Covid-19 miatt.

Figyelem, megrázó tartalom következik!