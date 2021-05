Orbán Viktor a szokásos pénteki rádióinterjúban számolt be a friss járványügyi adatokról, és elmondta azt is, hogy a nem oltottak mindig veszélyben lesznek.

Orbán Viktor ismét a Kossuth rádióban számolt be a járvány hazai helyzetéről. Elmondta, hogy 25 ezer első, és 117 ezer második oltást adtak be tegnap, de a fertőzöttek és kórházban ápoltak számát is közölte. Tegnap ezer alá csökkent a kórházban lévők száma, 121-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 87 ezer.

Azt is elmondta, hogy a nem oltottakban téves kép alakulhatott ki, úgy gondolják, hogy megúszhatják a betegséget. "A vírus az utolsó embert is megtalálja, aki nem védett" - mondta, ezért fontos, hogy mindenki oltassa be magát. Azt is leszögezte, hogy az itthon kapott oltások mindegyike véd az indiai mutánssal szemben.