A hidegvérű gyilkos tettét végignézte a pár közös gyermeke, Boglárka is, aki életét sem féltve hívott segítséget, miközben kimenekítette három, kisebb testvérét - adta hírül a Blikk.

"Klári hivatásos nevelőszülő volt, egy néhány éves pici mellett velük lakott két alsó tagozatos gyerek is. A 14 éves lány, Bogi az arcán és a karján is szerzett sérüléseket: elképzelhető, hogy az apja akkor vághatta meg, amikor az anyja védelmére kelt. A vérfürdő közben a szomszédból kért segítséget, a család unokatestvérei laknak ott. Azt hallottuk, hogy betörték az ablakot, így sikerült megakadályozni a még nagyobb vérfürdőt. Klárinak esélye sem volt, számos szúrás után a nyakát is elvágta ez az elvetemült – mesélte a Blikknek az egyik utcabeli.

A gyilkosság áldozata, Klára és a késelő Zoltán csak néhány éve költöztek abba a házba, ahol a vérengzés történt. A szomszédok elmondása szerint korábban többször előfordult, hogy Zoltán megverte Klárát. A lap értesülései szerint a gyilkos férfi a történtek után magával is megpróbált végezni, hason és nyakon szúrta magát, de sikerült megmenteni az életét.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya az ügyben emberölés elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.