Döbbenetes, amire a rendőrség bukkant egy mexikói férfi otthonában. Egy friss holttest mellett rengeteg maradványt és csontot is találtak. A gyilkos evett is az áldozatai testéből.

Egy mexikói férfi több nőt is meggyilkolt az évek során, és evett is a holttestükből. Közel 4000 csontmaradványt találtak az otthonában a padló alá rejtve.

A 72 éves Andrés ismerhette utolsó áldozatát, mivel még el is ment a rendőrségre bejelenteni, hogy eltűnt a közös vásárlásuk során. Ám az áldozat férje, egy rendőrparancsnok megnézte a térfigyelő kamerákat, amelyek egyértelműen bizonyították, hogy a nő bement a férfi lakásába, és onnan nem jött ki.

Éppen ezért házkutatást rendeltek el nála, ekkor az asztal alatt megtaláltak a holttestét feldarabolva még 9 másik nő maradványaival együtt. A férfi elismert öt gyilkosságot, csakhogy a rendőrök a lakás padlója alatt nagyjából 4000 csonttöredéket találtak. Minden jel szerint a tettes nem csak meggyilkolta a nőket, de evett is a testükből. Kiderült, az elmúlt 20 évben nagyjából 30 emberrel végezhetett – írta a Daily Star.

„Amit most elmondok, az a színtiszta igazság. Egyikük annyira kívánatos és szép volt, hogy elevenen megnyúztam, még a bőrt is lehúztam az arcáról" - mondta a kannibál férfi a kihallgatásán.