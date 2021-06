Egy manchesteri parkban egy szerelmes pár úgy döntött, hogy alaposan kiélvezik egymás társaságát, és szégyentelenül szexelni kezdtek a patak mellett.

A róluk készült fotókon látni, hogy a férfi és a nő teljesen meztelenre vetkőzött az összebújáshoz.

Többen is látták őket, sőt a szemtanúk arról is beszámoltak, hogy később a park egy jóval nyilvánosabb részén is egymásnak estek, ahol egy játszótér is található a közelben.

Ekkor már hívták a rendőrséget, akik letartóztatták a 30 év körüli párt. A kihallgatásig őrizetben maradnak – írta a Daily Star.

A napokban egy londoni parkban is hasonló eset történt. Ott szintén nyilvánosan esett egymásnak két szerelmes egy gyerekekkel teli területen.

