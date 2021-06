Előre kitervelten követhette el a gyilkosságokat V. Dániel, a 28 éves gyógyszerész. A férfi szerelmes volt áldozatába, és valószínűleg nem bírta elviselni, hogy Zoé más oldalán találta meg a boldogságot. Előbb a lány párjával végzett egy vadászpuskával, amire volt engedélye. Ezután a lányt is lelőtte, haldoklás közben pedig megerőszakolta.

A gyilkosságok után Szanazug felé autózott, majd öngyilkosságot követett el. A férfi szomszédja nyilatkozott a gyógyszerészről, nem volt róla jó véleménnyel.

Gyarmati Rita pszichológus és Kátai Elek volt nyomozó nyilatkoztak az ügy hátteréről a Mokkában."Vette a fegyvert, felkészült rá, a volt lakóhelyéről elköltözött" - kezdte a volt nyomozó. Elmondta, a külvilág felé azt mutatta a férfi, hogy teljesen összeszedett, de azt az egyetlen tényt nem tudta valószínűleg feldolgozni, hogy a nő nem szereti őt. "Őt elutasították, nem tudta elfogadni. Úgy volt vele, hogy inkább pusztuljon a másik is, ha ő nem kell neki. Az öngyilkosságára meg talán azt mondanám, hogy miután tudta, hogy teljesen be van kerítve, névvel, rendszámmal, mindennel együtt körözték, efelé menekült. De az is lehet, hogy első pillanattól kezdve a tervei között ez is szerepelt" - mondta.