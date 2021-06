A szegedi kettős gyilkosság elkövetőjéről kiderült, hogy reménytelenül szerelmes volt áldozatába, nem bírta elviselni, hogy az más férfi oldalán találta meg a boldogságot. Miután lelőtte a lányt, megerőszakolta, ezt követően hajtott el a házból és végzett saját magával is.

Engedéllyel tartott vadászpuskájával végezte ki két áldozatát szombaton a szegedi kettős gyilkos. A 28 éves gyógyszerész, V. Dániel még az egyetemen ismerkedett meg a lánnyal, Zoéval, akitől elvette az életét, de először a lány párját lőtte le. Mint kiderült, a férfi reménytelenül szerelmes volt, és nem tudta elfogadni, hogy a lány más oldalán találta meg a boldogságot. Egészen odáig merészkedett, hogy ugyanabban az épületben bérelt lakást, amiben a pár élt, hogy folyamatosan szemmel tarthassa őket.

A holttestekre a lány anyja talált rá, a rendőrség gyanúja pedig egyből V. Dánielre terelődött. Rögtön a keresésére is indultak, de a férfi a gyilkosság után Szanazug felé vette az irányt, majd magával is végzett. Az is kiderült, hogy a lövés után megerőszakolta a még haldokló lányt.

V. Dániel egy pláza gyógyszertárában dolgozott, a munkatársai ledöbbentek a történtektől - írja a Bors.