A szegedi kettős gyilkosság egyik áldozatának szülei nyilatkoztak arról, milyen kapcsolat is volt lányuk és a támadó között. Elmondták, Zoét az egyetemen nézte ki magának a 28 éves gyógyszerész.

Két fiatal életét oltotta ki a 28 éves V. Dániel: a 24 éves Zoét gyilkolta meg, és annak párját. Előbb a férfival végzett, a lányt pedig meg is erőszakolta, miután lelőtte. A gyilkos ezután autóba ült, Szabazugba utazott és ott öngyilkos lett. A lány szülei találtak rá a holttestekre.

"Amikor benyitottam a lakásba, akkor tárult elém ez az egész esemény. Iszonyatos vértócsát láttam a földön. Tamás teste ott volt a konyaajtóban, a lakás nappalijában a lányunknak a teteme. Le volt takarva egy nagy takaróval" – mondta az RTL Klubnak az apa. „Nem elég, hogy lelőtte, még meg is gyalázta. Én ezt anyaként nem tudom elfogadni. (...) Remélem nem volt tudatánál, amikor ezt a gaztettet csinálta vele" - tette hozzá az anya. Mint kiderült, V. Dániel az egyetemen szemelte ki magának a lányt, a Facebookon kereste meg, és barátságot kért tőle. Néhány találkozás után azonban a lány úgy érzete, nincs minden rendben a férfival, rámenősnek is tartotta, ezért megszakította vele a kapcsolatot. A közösségi oldalról is letiltotta.

"A fiú az soha nem vallott Zoénak szerelmet, nem küldött szerelmeslevelet, még csak meg sem próbálta abba az az irányba elvinni a dolgot, amitől a lányom tartott is, hogy többet akar, mint egy sima barátság" - mondta az apa.

Zoé párjával egy oltópont előtt várakozott május 21-én, ekkor futottak össze későbbi gyilkosukkal, aki régi barátként viselkedve elegyedett beszédbe velük. Ekkor vált világossá V. Dániel számára, hogy a lánynak barátja van. Számon is kérte a férfit, a szülők szerint pedig ez a találkozás vezetett a gyilkossághoz.