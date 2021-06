Elképesztő borzalmakat kellett átélnie a 13 éves fiúnak, amiről sok ideig mélyen hallgatott, nem mert beszélni. - írja a Bors.

A 40 éves kalocsai férfi nehezen nevezhető apának. Gyakran részegedett le, ilyenkor pedig élettársát és fiát is rendszeresen bántalmazta. Saját gyermekével szemben pedig még egy irtózatos bűnt is elkövetett, méghozzá többször is. Pedofilnemi vágyait elégítette ki rajta.

A gyermek végül egyik tanárának mesélte el az otthoni erőszakot és megfélemlítést, mire a pedagógus első megdöbbenését a rendőrség értesítése követte.

A pedofil, brutális apát azonnal őrizetbe vették, és nem is engedik szabadlábon védekezni, mivel szökés és elrejtőzés veszélye áll fenn. Bűnössége bizonyítása esetén 5-20 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető.