A tanárnő és a fiatal fiú többször is találkozott nyilvánosan, a lebukás veszélye izgalommal töltötte el Monicát. Végül ez okozta a vesztét, egy másik gyermek szülei vették észre a párost egy autóban, és azonnal értesítették a rendőséget. Youngot letartóztatták, a tárgyaláson be is ismerte bűnösségét. A diáktól és családjától bocsánatot kért, sajnálja, hogy rossz hatással volt a gyerekre.

Súlyosbító tényező az ügyben, hogy a szexuális együttlétekre gyakran az osztályteremben került sor, tanítási időben, amikor az iskola többi idákja a folyosón vagy a szomszédos termekben tartózkodott.

Ez is érdekelhet: Véletlenül nyolcadik osztályos diákjainak küldte el a tanárnő a pornóvideót