A XVIII. kerületi panel lakóit sokkolta a lépcsőház előtt heverő holttest látványa. Kiderült, hogy az idős nő ablaktakarítás közben zuhant ki a tizedik emeletről a Csontváry Kosztka Tivadar utcában.

Az áldozat barátnője, Mária képtelen elhinni, hogy ilyen tragédia történhetett Mártikával, és már sosem tudnak egymással beszélni.

„Szegény asszonynak három urna is volt a lakásában, mert korábban elvesztette két szeretett kutyáját, majd idén elhunyt a férje is, aki pár évvel ezelőtt lebénult agyi trombózis miatt. Ma reggel ötször is hívtam Mártikát, de nem vette fel. Majd, amikor meghallottam a gondnoktól, hogy milyen szörnyűség történt, azonnal éreztem, a barátnőmet vesztettem el. Annyira kedves volt ő is, és a férje, Imre is mindenkihez. Mártikám két embernek is segített itt a lakótelepen. Nem is tudom, hogy fogja ezt feldolgozni a két gyereke és az unokája" - nyilatkozta a nő a Metropolnak.