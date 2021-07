A brit Amanda Lee 25 éven át terrorizálta a szomszédait, ráadásul nem is akrámivel: saját ürülékével dobálta házukat és kertjüket. Ha ez nem lenne elég, rendszeresen hívta ki a rendőrséget különböző okokból, végül mégis neki kellett szembenéznie a hatóságokkal, a szomszédok ugyanis megelégelték az 50 éves nő viselkedését.

A bíróság döntést hozott, és elítélték a crewe-i nőt. Megtiltották a számára, hogy nyilvános helyen végezze el a dolgát, és mások sértegetése is tilos a számára. Ezen kívül a rendőrséget is csak vészhelyzetben hívhatja - írja a New York Post.

Hazánkban sem ismeretlen, hogy másokat fölzaklató módon viselkednek egyesek: Pécsen autókon élte ki szexuális vágyait egy férfi.