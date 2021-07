A vádlottak 2019 nyarán egy internetes oldalon ismerkedtek meg, majd rövid időn belül élettársi kapcsolatot létesítettek az asszony dél-hevesi lakóhelyén, ahol együtt éltek a nő három gyermekével, köztük az akkor 11 éves kislánnyal.

Az iskolás korú gyerekek 2020-ban, a járvány-helyzet miatt otthon tanultak, mialatt nevelőapjuk, az I. rendű vádlott felügyelte őket. Az édesanya nem foglalkozott a kicsikkel, munkája végeztével jellemzően italozott, majd lefeküdt aludni. A nevelőapa – a nő tudtával és beleegyezésével – rendszeresen bántalmazta a gyerekeket, ami miatt féltek tőle, különösen miután tudatta velük, hogy korábban emberölés miatt is volt már büntetve.

A férfi az éjszakai órákban egy késsel a kezében gyakran beosont a 11 éves nevelt lányához, akit rendszeresen közösülésre kényszerített, majd tavaly nyáron teherbe is ejtett. Mikor ez kiderült, arra vette rá a sértettet, hogy várandós állapotát az egyik osztálytársára fogja.

A vádlottak magatartásának eredményeként az érzelmi elhanyagolás, a fizikai bántalmazás és főként a súlyos szexuális trauma következtében a kislány személyiségfejlődése, bizalma, biztonságélménye, anya- és apaképe alapvetően sérült. A gyámhatóság ebben a helyzetben őt – és hasonlóan traumatizált testvéreit – nevelésbe vette, az anya szülői felügyeleti joga jelenleg is szünetel.

A Heves Megyei Főügyészség a férfit és a nőt három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja, ezen túlmenően a nevelőapával szemben tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, erőszakkal és az élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt is vádat emelt. Az ügyészség a vádiratában arra tett indítványt, hogy a törvényszék a most 60 éves férfival szemben – beismerése esetén – 16 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást szabjon ki, továbbá végleges hatállyal tiltsa el őt minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében kiskorú személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülne.

A nő esetében az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, valamint határozott idejű foglalkozástól eltiltást indítványozott, és indítványt tett a szülői felügyeleti jogának megszüntetésére is mindhárom kiskorú gyermeke vonatkozásában.

Forrás: ugyeszseg.hu