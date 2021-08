Kamionnal ütközött egy személyautó az M0-ás úton Gyálnál: a kocsit egy kismama vezette, akit újra kellett éleszteni. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Most újabb részleteket közöltek a balesetről, először a a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának katonái értek a helyszínre.

Korábban a katasztrófavédelem azt közölte: egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M0-son a 33-as kilométer közelében. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A honvedelem.hu cikke szerint a baleset sérültjeit elsőként a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának katonái látták el. A katonák egy tűzszerészi feladat biztosításához tartottak Tatárszentgyörgyre, amikor az M0-s autóút déli szektorában, az M5-ös lehajtó felé haladva, a szembejövő sávon meglátták a tetejére borult gépkocsit és egy mögötte fekvő sérültet. Azt írták: a baleset nem sokkal korábban történhetett, mivel a környéken dolgozó útkarbantartó munkások is csak akkor futottak a helyszín felé.



A katonák a legelső lehajtónál visszafordultak a honvédségi mentőgépkocsival és közben az Országos Mentőszolgálat ügyeletét is értesítették. A helyszínen egy állapotos nőt találtak az úton fekve, akit megvizsgáltak és nyakrögzítővel láttak el. A nő férje csak könnyebben sérült meg. Hamarosan megérkezett az Országos Mentőszolgálat autója és egy vecsési mentőgépkocsi is, majd néhány perccel később a mentőhelikopter.