R Kelly több fiatal lányt is kizsákmányolt és tulajdonképpen szexrabszolgaként tartott. A rapper ellen többször merültek már fel ilyen vádak, most azonban végre felelősségre is vonhatják szörnyű tetteiért, ugyanis megkezdődött a várhatóan 4 héten át tartó tárgyalássorozata. Jerhonda Pace is tett R Kelly ellen vallomást, a fiatal lány 16 évesen került a rapper befolyása alá.

A lány rajongott a rapperért, ezért 19 évesnek hazudta magát. 2009-ben ment fel a férfihoz először, akkor azonban bevallotta neki, hogy még csak 16 éves és soha nem volt szexuális kapcsolata. R Kelly ezután kezdte el a lány kihasználását. Teljes kontroll alatt tartotta és szexuálisan is kizsákmányolta. Elvette tőle a telefonját, bántalmazta, szexuális aktusaikat pedig videóra vette, majd ezek alapján kritizálta, azt is megkövetelte, hogy apucinak szólítsa. A lány akkor menekült el tőle, amikor egy alkalommal addig pofozta és fojtogatta, amíg el nem vesztette az eszméletét.

R Kellyt többen is hasonló borzalmakkal vádolják.