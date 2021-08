A két nő először ügyesen elcsábította a férfit, aztán olyat tettek, amiért nyolc év börtönt is kaphatnak...

Múlt hét pénteken, a helyi pályaudvar sörözőjébe ült be a férfi, aki két nővel is megismerkedett az este folyamán. Iszogattak, jól érezték magukat, aztán úgy döntöttek, a bulit a férfi lakásán folytatják tovább. A férfi ekkor még nem sejthette, hogy a két nő valójában nem miatta, hanem értékei miatt tartanak vele. Amikor a lakásba érve a férfi magára hagyta újdonsült vendégeit, a fiatalabb nő 5-6 nyugtatót tett vodkás poharába, amit ő meg is ivott, majd elment zuhanyozni az idősebb hölggyel. A nyugtató hamar megtette hatását, a férfi elaludt a kádban, a fiatalabb nő pedig akcióba lendült, átkutatta a házat, és ellopta a férfi értékeit: lenyúlta a PlayStationjét, a hátizsákját és 100 ezer forintját.

Örömük nem tartott sokáig, ugyanis lebuktak, a rendőrség pedig kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. Sőt, ha bűnösségük beigazolódik, akár nyolc év börtönt is kaphatnak -írja a Bors.

