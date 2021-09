Egyre több részlet derül ki a Dunakeszin történt tragédiáról, ahol egy 54 éves férfi hidegvérrel gyilkolta meg a családját . Megszólalt a nő új párja, Tamás is, aki úgy véli, a kisfiú, Maxi szavai miatt kattant be a férj . Úgy tudni, Zoltán háromszor lőtt rá menekülni próbáló kisfiára.

"Melinda és Zoltán már nem voltak együtt, Zoli mindig elvitte láthatásra közös, hét éves gyereküket, Maximiliant. Hozzátette, hogy a férfit soha nem engedték be a lakásba, mindig az utcán adta át Maxit az anyukájának, most is ott kezdtek vitatkozni. Hogy ezt a gyermek ne hallja, beküldték őt a házba. Zoltán először Melindát és Évikét lőtte le, egyetlen lövéssel, majd az egyik neve elhallgatását kérő szemtanú szerint a hangokra szaladt ki Maxi, és megkérdezte apját: "Apu, te lelőtted anyuékat?" - mesélte egy szemtanú a Borsnak.

Úgy tudni, a férfi háromszor lőtt rá a rettegő gyerekre, de már az első lövéssel kivégezte fiát. Ezután a házba ment, és saját magával is végzett.

"Az ilyen nem is ember. Hogy volt képes ezt tenni? Azt hallottam, a kisfiú még próbált is elszaladni, de ez a lény esélyt sem adott neki, szinte levadászta. Rosszul lettem, amikor a szomszédok mesélték, hogy a gyerek nem halt meg azonnal, pár pillanatig hallhatóan még szenvedett szegény" - nyilatkozta a Blikknek Tamás, Melinda új párja, aki a Facebookon értesült a történtekről.