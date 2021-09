"Melinda és Zoltán már nem voltak együtt, Zoli mindig elvitte láthatásra közös, hét éves gyereküket, Maximiliant. Hozzátette, hogy a férfit soha nem engedték be a lakásba, mindig az utcán adta át Maxit az anyukájának, most is ott kezdtek vitatkozni. Hogy ezt a gyermek ne hallja, beküldték őt a házba. Zoltán először Melindát és Évikét lőtte le, egyetlen lövéssel, majd az egyik neve elhallgatását kérő szemtanú szerint a hangokra szaladt ki Maxi, és megkérdezte apját: "Apu, te lelőtted anyuékat?" - mesélte egy szemtanú.

Melinda új párja, Tamás a Borsnak elmondta, 12 éve ismerték egymást, de csak három hónapja alkottak egy párt, közös családot terveztek. A férfi azt gyanítja, Maxi elmondhatta az apjának, hogy édesanyjának új párja van, Zoltán ezért kattanhatott be és végezhette ki az egész családot.

Tamás azt is felidézte, miként értesült a tragédiáról: eleinte nem gondolta, hogy az ő párjáról van szó.