A 24 éves Rustam Mursalov féltékeny volt feleségére, méghozzá azért, mert sokkal többet keresett nála. Ez állandó vitatéma volt közöttük, a férj pedig egyre gyakrabban fenyegette meg a nőt, még azzal is, hogy meg fogja ölni. Hiába próbáltak párterápiával javítani a kapcsolatukon, a férj továbbra is agresszívan viselkedett. Alexandra ezért elköltözött két gyerekével együtt, de új otthonában sem votl nyugta - írja a Daily Mail.

A közösségi oldalán folyamatosan megosztotta a nő a követőivel, hogy miken megy keresztül férje miatt, azt azonban nem tudni, hogy a rendőrséget is értesítette-e. Az orosz szexuálpszichológusként is dologozó Alexandra Mursalova megnyugtatta a követőit, biztosította őket arról, ő tudja, hogyan kezeljen egyi lyen helyzetet, de úgy tűnik, a személyi edző férjének indulatait nem tudta kordában tartani. A férfi többször fejbe szúrta, majd a nő testét 40 méteres magasságból ledobta. Tette után el akart menekülni, de végül feladta magát. A rendőröknek azt is bevallotta, tervezte, hogy megöli feleségét.