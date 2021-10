Tíz éven keresztül tett minden este altatót felesége ételébe a férj, hogy miután elaludt, idegen férfiak kezébe adja, akik rendszeresen megerőszakolták a magatehetetlen asszonyt. A férfi videóra is vette a borzalmakat.

A Mazanban élő, 68 éves francia férfi 2010 és 2020 között drogozta be és hagyta, hogy idegen férfiak megerőszakolják a most 61 éves nejét. A nő az egészről nem is sejtett semmit. Akkor derült ki számára, hogy férje mit művel vele, amikor megtalálta a számítógépén a szörnyűséges felvételeket. A rendőrök ezt követően kezdtek nyomozni.

Kiderült, hogy a férj online vette fel a kapcsolatot az idegen férfiakkal, akik azt hitték, hogy a házaspárnak egy bizarr fétise az, hogy a feleség ájultnak tetteti magát, miközben a férj videóra veszi az aktust.

A haságok a felvételek alapján eddig 49 elkövetőt azonosított. Közülük 33-an már rács mögött vannak, kilenc ellen pedig jelenleg is folyik az eljárás. A férj felfoghatatlan tettéért pedig akár 20 év börtönt is kaphat - írja a Daily Mail.

A feleség beadta a válókeresetet.