Nem tudta elfogadni az anya, Katalin, hogy kétéves kisfiát a bíróság ideiglenesen az apánál helyeze volna el, ezért elszökött Alexszel Olaszországba. Ezután a babakocsiban ülő gyermekét a nyakán, a mellkasán és a hasán is megszúrta. Majd a holttestet egy élelmiszerüzlet pénztárjának a szalagjára helyezte, és lefotózta, hogy a volt párjának elküldje.

A nő édesanyja kijelentette, soha többé nem akarja látni a lányát. "Nekem a mindenem volt ez a kisfiú. Gyakorlatilag itt éltek Katival együtt nálam, annak ellenére, hogy a lányomnak volt egy pici háza Pest megyében. Látni sem akarom többé a lányomat! De bármennyire is haragszom rá, azt el kell mondanom, hogy jó anya volt. Bolondulásig szerette Alexet, ezért is nem tudta elfogadni a bíróság döntését. De ilyet akkor sem lehet csinálni. Hogy ölheti meg valaki a saját vérét? Borzalmas, de ki kell mondanom: magát a gonoszt neveltem fel" - mondta Erzsébet a Blikknek.

Elárulta, a korábban felnőttfilmekben is dolgozó Katalinnak komoly gondjai voltak, már első gyerekét sem ő, hanem a nagymama nevelte. Kati nagy fia egy olasz férfitől van, aki annyira kikészítette a lányomat, hogy az idegosztályra került. Lekötözve feküdt egész nap. Közben valakinek a gyereket is nevelni kellett. Magamra vállaltam a feladatot, mert azt az unokámat is imádom. Aztán némiképpen felépült a lányom, ideköltözött hozzám, így éldegéltünk. Később megismerkedett azzal a férfival, akitől Alex született. Borzalmas kapcsolat volt, főleg a pici megszületése után. Állandóan azon harcoltak, hogy kivel éljen az én kis hercegem. Aztán döntött a bíró, és amint ezt megtudta Kati, eltűnt a gyerekkel együtt" - mondta.

A kisfiú, Alex édesapja is telejesen összetört. "Az ellenségemnek nem kívánom, amin most keresztülmegyek. Már csak annyit szeretnék, hogy itthon temethessem el a kisfiamat" - mondta.

Katalin jelenleg egy olasz börtönben van, lehet, hogy az eljárást is ott folytatják majd le, és megeshet, hogy a büntetését is ott kell majd letöltenie.