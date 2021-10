A Sztárban sztár leszek! stúdiójában mindig felfokozott a hangulat, de van, hogy már nem bírják a feszültséget a mentorok. Majkának sikerült úgy megsértenie Tóth Gabit, hogy az énekesnő káromkodva vonult ki, le is állt a forgatás. "Ne legyél már álszent, Tóth, ez nem áll jól" - mondta Majka. Miért mindig engem b@szogatsz?" - kérdezett vissza az énekesnő, amire már a rapper is káromkodással válaszolt. "Kinek mondjam, Gabi? Ha most elmész, b***meg..."

Tóth Gabi és Majka között nem ez az első elfajuló vita, korábban a rapper megríkatta az énekesnőt.