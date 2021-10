A 23 éves Lucy Dyer a Metro szerint ittasan vezetett, amikor BMW-jével letarolta azt az autót, amelyben a kisbaba is utazott a gyermekülésében. A nőnek felelnie kell nemcsak a baleset miatt is, de a kisbaba haláláért is.

A gyermek szülei, Carmen és Florin 3 éve költöztek át Romániából a walesi Carmarthenbe; leírhatatlan fájdalmat éreznek gyermekük elvesztése miatt.

Minden boldogságunk elszállt. Ez a tragédia tönkretette a családomat. A ház nagyon üres nélküle... A lelkünk belülről emészti fel önmagát

- mondta az anyuka.

A baleset helyszínére virágokat és plüssjátékokat helyeztek az elhunyt kislány emlékére.