Ben Affleck után végre rátalált a boldogság Jennifer Garnerre

Ben Affleck után is van élet: titokban jegyezték el Jennifer Garnert

Jennifer Garner két kudarcba fulladt házasság és csaknem kilenc évnyi egyedülálló anyaság után újra esküvőt tervez. Hogy hol és mikor mondják ki a boldogító igent vőlegényével, John Millrrel, még nem tudni. Első férjével, Scott Foley színésszel a hátsó udvarukban fogadtak egymsnak örök hűséget, második férjével, Ben Affleckel szűk körben, két barátjuk társaságában a Turks- és Caicos-szigeteki tengerparton házasodtak össze.

Bennfentesek szerint Millernek van egy farmja Malibun, így elképzelhető, hogy ott lesz a nagy esemény, amelyre nem hívják meg sem Afflecket, sem a vőlegény volt feleségét, a hegedűművész Caroline-t. Bár mindketten jóban vannak volt párjaikal, nem is lehetne ez másképp, hiszen itt is és ott is vannak közös gyermekek, úgy érzik, meg kell húzniuk a határaikat, és az esküvőn megjelenő exekkel már átlépnék azokat.