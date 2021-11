Két, harmincas évei végén járó kállósemjéni férfi a gyanú szerint abból élt, hogy miután különböző nőkkel bizalmi kapcsolatba kerültek, rávették őket arra, hogy prostitúciós tevékenységet végezzenek és az ebből származó bevételt nekik adják.

A police.hu információi szerint a két férfi az interneten is hirdette a nők szolgáltatásait és alkalomadtán külföldi munkákat is szerveztek nekik. A keresett pénz ebben az esetben is a két férfihez jutott. Kitartottság bűntette és egyéb bűncselekmények gyanújával kihallgatták a két férfit, őrizetbe vették őket, és előterjesztésükre az illetékes bíróság gyanúsítottak letartóztatását rendelte el.

A rendőrök a gyanúsítottaktól készpénzt, nagyértékű autókat, ékszereket, és elektronikai berendezéseket foglaltak le, amelyeket a bűncselekmények elkövetéséből származó vagyonból vásároltak.