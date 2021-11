Császár Előd a Life TV Összezárva Hajdú Péterrel című műsorában vallott arról, hogyan próbálta meg orális szexre kényszeríteni őt édesapjának barátja. Elárulta azt is: az esetről csak felnőttként számolt be apjának, mert félt, hogy megölné a barátját.

"Letolta a nadrágját és közölte, hogy elégítsem ki" - Császár Előd a gyerekként őt ért traumáról ezekkel a szavakkal számolt be az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban. Kiderült, édesapja barátja kérte erre, amikor Előd 10 éves volt. Édesapjának csak felnőttként vallott a a történtekről.

"Olyan volt ez a fickó, hogy hároméves koromtól ismertem, istenítettem, egy csoda volt, szerettem, rajongtam érte. Apukám legjobb barátja volt, de tudtam, hogy ha hazamegyek és elmondom, mit akart tőlem, valószínű, hogy az apukám megöli, úgyhogy én nem mondtam semmit" - mondta Előd, aki először a 2003-ban megjelent könyvében számolt be az esetről, apja is ekkor tudta meg, ám akkorra a zaklató már nem élt. Mivel Előd gyerekként nem számolt be a traumáról, a férfi még sokáig része volt a család életének. Az esetről ma már meglepő nyugodtsággal beszél Előd, a pszichológus elmondta, hogy ez minek köszönhető.

"Nagy valószínűséggel konfliktusba keveredett saját magával, hiszen amellett, hogy tudta, hogy ez mennyire rossz dolog, féltette az édesapját is, aki - ahogy mondta - akár meg is ölte volna a zaklatóját. Egyszerűen akkor nem engedte meg magának, hogy átélje a helyzetet, ám az, hogy felnőtt korában már beszél róla, segíti a feldolgozásban" - magyarázta a Blikknek dr. Csehák Hajnalka. A műsorból az is kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor zaklatás áldozatává vált.

"Ketten voltak, a másik egy viszonylag ismert újságíró, egy zenei újságíró. Akkor 14 éves voltam. Felhívott magához, hogy vannak Depeche Mode koncertfényképei. Elővette a képeket, mutogatott mindenfélét, majd magához húzott és adott egy puszit a fejbúbomra" - így kezdődött, és ugyan a férfi semmit nem tett, marasztalni próbálta Elődöt és szóban elmondta, mit szeretne tőle. Felnőttként találkozott újra ezzel a zakaltójával, de végül nem szembesítette a férfit a tettével.