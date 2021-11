Egy tapétavágóval támadta meg és 92 késszúrással ölte meg volt szerelmét egy férfi a szabolcsi Nagyaron: az ámokfutó ellen most emeltek vádat.

A kegyetlen tragédia estéjén a nő volt élettársa tinédzser lányuk szeme láttára szúrta halálra az édesanyát. A férfi gyakran meglátogatta volt élettársát, ugyanis ő nevelte közös lányukat. A tragédia estéjén az ámokfutó átment hozzájuk, de amint a nő ajtót nyitott, a férfi rárontott.

A nő a hátsó szobába menekült, a vádlott követte, és a tapétavágó késsel összevissza szúrta élettársát. A zajra felriadt a 14 éves lányuk is, aki azonnal felhívta az anyja szüleit, majd magához vett egy kést, és próbálta az anyját védeni, ám őt is úgy megütötte a férfi, hogy a fogából a tömés is kiesett.

A 14 éves lány, miután végignézte anyja halálát, kistestvéreivel az ablakon menekült ki a házból. A gyilkos férfi ellen most emeltek vádat, életfogytig tartó fegyházbüntetés várhat rá.

„Én azt kérem, hogy míg él, börtönben legyen, mert ha mi már nem leszünk, Bogikát fogom félteni tőle, hogy őt is megöli, mint az édesanyját"

-nyilatkozta a Tényeknek a meggyilkolt nő édesanyja.