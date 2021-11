A gyilkos már jó előre tudta, hogy nem fogja visszaadni a kölcsönt az újpesti kereskedőnek, aki végül is áldozattá vált. Hiába voltak barátok, jó előre eltervezte, hogyan fogják társával elkövetni a gyilkosságot. Szentendre külkerületén ástak egy gödröt, majd azt is kifundálta, hogy milyen anyagot kell a testre öntenie annak érdekében, hogy az feloldódjon. Annak is utánajárt, hogyan kell a fojtózsinórt használni.

Ezek után elcsalták a férfit a gödör közelébe, és ott a kocsi ülésén megfojtották őt. Mielőtt elásták volna, elvették minden értékét, és azokat egymás között szétosztották.

Az ügyészség a vádlottakat előre kitervelten és aljas indokból elkövetett emberölés, valamint társtettesként csoportosan elkövetett kifosztás bűntettével vádolja - írja a Bors.