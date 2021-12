A szemfüles házaspár értesítette a rendőrséget, akik a katasztrófavédelem munkatársaival együtt érkeztek a helyszínre 2020. júliusában. A nő lakásába végül egy emelőkocsi segítségével, a teraszon keresztül sikert bejutnia a rendőröknek, akik ekkor vették észre a megvert áldozatot.

A sértett elmondta, hogy az este folyamán egy ismeretlen nő csengetett be hozzá azzal a szöveggel, hogy virágküldeményt hozott. Amikor ajtót nyitott, a nővel együtt egy férfi is belépett a lakásba, aki olyan erővel ütötte meg őt, hogy azonnal a földre esett. A támadói többször is megrúgták, majd megkötözték az óbudai asszonyt. Ezután betömték a száját és letakarták a fejét.

Az ismeretlen nő és bűntársa 600 ezer forint értékű műszaki cikkekkel és ékszerekkel távoztak a lakásból, de még előtte egy fém rúddal többször megütötték az áldozatot, akire ezt követően rázárták az ajtót.

A súlyos sérüléseket szenvedett hölgy támadóit pár nappal az eset után elfogta a rendőrség. Mint kiderült, a férfi és nő egy párt alkot, akiket a hölgy exbarátja bízott meg a rablással. Mindhármukat személyi szabadság megsértése és súlyos testi sértés bűntette miatt vették őrizetbe. Az elkövetők azóta is bűnügyi felügyelet alatt állnak.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a BRFK Rablási Osztály nyomozói a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat átadták az illetékes ügyészség részére - írja a Bors.