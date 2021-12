A floridai Susan Weddle ügyében a héten született bírósági ítélet. A nőt 2020-ban vették őrizetbe, azután, hogy kiderült: egy diákkal - fia 15 éves barátjával - több mint egy éve folytat viszonyt. A kiskorú áldozat szerint több száz alkalommal feküdt le negyvenéves tanárnővel - írja a Daily Star.

A vádirat szerint egy házibulin kezdődött a viszony, ahol a nő és a kamasz fiú is jelen volt. A fiú részegen győzködte barátja anyját, hogy feküdjön le vele. A nő többször is elmondta, hogy ez nem helyes, végül mégis belement a szexbe a kiskorúval. Ezután szinte napi rendszerességgel lefeküdtek egymással, és rendszeresen küldtek egymásnak meztelen képeket is. Az asszony ezen felül ajándékokkal halmozta el a fiút: telefont, karkötőt, nyakláncot vett neki.

A fiatal fiú elhitte, hogy szerelmes a nőbe, aki az anyja is lehetne, és azt is elárulta a rendőröknek, hogy Weddle volt az első, és eddig egyetlen partnere.

Susan Weddle-t hat és fél év letöltendő szabadságvesztésre, és öt év próbaidőre ítélték. Ezen felül regisztrálják, mint szexuális bűnelkövetőt, és soha többet nem térhet vissza a tanításhoz.