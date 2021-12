Az enyhe fokú gyengeelméjűségben szenvedő anya és a férfi 2019-ben ismerkedtek meg egymással, és intim kapcsolatba kerültek. A nő nem tudta, hogy barátja nős és gyerekei is vannak. A férfi rávette az anyát arra, hogy szintén gyengeelméjű, ötéves kislányáról szeméremsértő képeket készítsen, majd szexuálisan is közeledjen hozzá. Az anya a videót és a képeket elküldte a férfinak, akiről a vizsgálatok során kiderült, hogy további 500, gyereklányokról készült képet tárol a telefonján.

Az anya később egy másik férfival is megismerkedett, akinek szintén továbbította a felvételeket.

A Tatabányai Törvényszék a nőt folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, többrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt 9 év fegyházbüntetésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte. A felbújtó férfit 11 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra, a másik férfit 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélték. Mindhármukat határozott időre eltiltották bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi. A nő szülői felügyeleti jogát megszüntette a kislánya vonatkozásában - közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség.