A 44 éves Rajaee Black élő videóban közölte, hogy megölte volt barátnőjét, majd nem sokkal később egykori feleségével is végzett.

A 44 éves férfi Facebookon indított egy élő közvetítést, itt vallotta be, hogy megölte volt barátnőjét. A 41 éves nőt otthona előtt lőtte fejbe. Most lőttem fejbe a volt barátnőmet. olyan volt, mintha egy álomban lennék. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen ember leszek" - mondta a videóban a férfi, aki depressziójáért volt feleségét okolta. "Ő a következő" - mondta és bejelentette, hogy utána magával is végezni fog.

A videón látható, ahogy egy kocsiból pásztázza a kamerával a volt felesége házát. "Ó, ott van a volt feleségem" - hallható, amikor megpillantja a nőt. A rendőrség már csak a holttesteikre talált rá a lakásban. Két közös gyereküket viszont épségben találták meg a lakás előtt álló terepjáróban. Úgy gondolják, hogy a férfi előbb kivitte a gyerekeket, és csak azután gyilkolt.

A videóban azt is állította a férfi, hogy a gyerekek elhelyezése miatt alakult ki közte és volt felesége között vita - írja a Daily Mail.