Szexuális zaklatás vádjával kell szembenéznie Chris Noth színésznek, aki a Szex és New York sorozatokban és filmekben Mr. Biget alakította.

A Szex és New York ikonikus sztárját, Mr. Biget két nő vádolja szexuális zaklatással: a jelenleg 40 éves Zoe és a 31 éves Lily. Az egyik eset 2004 környékén történt. Az akkor 22 éves Zoe egy olyan nagy cégnél kezdett el dolgozni, ahol Chris Noth és más hírességek is rendszeresen megfordultak és üzleteltek. A színész a nő állítása szerint megszerezte a telefonszámát és hangüzeneteket hagyott neki. majd meghívta a lakásába, itt a második találkozás alkalmával már csókkal fogadta őt a színész, ami még nem volt ellenére, de ezután el akarta hagyni a lakást, ám a színész az ágyhoz vezette, levetkőztette és hátulról megerőszakolta - írja a The Hollywood Reporter.

A másik nő, Lily 2015-ben, a New York-i No.8 éjszakai klub VIP részlegében dolgozott, itt ismerkedett meg a színésszel, aki elkérte a telefonszámát és elhívta randizni. Lily ekkor 25 éves volt, Noth pedig 60. Egy étteremben iszogattak, majd a férfi felhívta a lakására. A nő azt mondta, meg sem fordult a fejében, hogy Noth le akar vele feküdni. "Folyamatosan próbálkozott, próbálkozott és próbálkozott" - mondta Lily. Hozzátette, határozottabban kellett volna nemet mondania, és el kellett volna hagynia a lakást. Ezután a színész lehúzta a nadrágját, a péniszét pedig a nő szájába tette.