Szilágyi Liliána december végén osztotta meg a nyilvánossággal, hogy apja mentálisan, fizikailag és szexuálisan is bántalmazta. A szavaira az apja nyílt levélben reagált, de a húga is megszólalt. Az úszónő most további drámai részleteket árult el korábbi életéről, bevallotta, hogy az öngyilkosság is megfordult a fejében.

"2015 év végén öngyilkos akartam lenni. Elmentünk egy családi nyaralásra és azt éreztem, hogy nem látok kiutat. Az anyám nem volt jó állapotban. Nem tudtunk egymásra támaszkodni. A húgomnak nem tudtam védelmet adni akkor már igazából annyira amennyire szerettem volna, és féltettem őt nagyon, hogy esetleg sérül a mi kapcsolatunk megfelelő kapcsolat hiányában. Az apám nagyon elborult volt akkor már... 2015-re olyan lett az állapot, hogy egyszerűen nem találtam kiutat. Emlékszem, hogy Izraelben voltunk egy pár napot nyaralni karácsonyi szünetben és az utolsó este elszöktem. A nagyapám még rám hagyott egy kinyitható kiskést és levittem a tengerpartra. Azt mondtam, hogy nem megy tovább, itt a tenger mellett én nekem elég volt, kiszállok. Csak ültem ott teljesen egyedül és valami belső hang azt mondta, hogy nincs vesztenivalóm. Most akárhogy is, de el fogok tudni jönni. És szépen lassan 2016-ban elkezdtem megtervezni az eljövetelemet" - mondta a HírTV műsorában az úszónő.